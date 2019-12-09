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      Наймолодшим у світі головою уряду буде нова прем'єрка Фінляндії

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      Санна Мірелла Марін – нова прем'єрка уряду Фінляндії / wikimedia.org

      Новим прем'єр-міністром Фінляндії стане 34-річна міністерка транспорту і зв'язку Санна Мірелла Марін. Таке рішення ухвалили за результатами внутрішньопартійного голосування Соціал-демократичної партії, яка відповідає за формування уряду. Парламент голосуватиме за Марін у вівторок, 10 грудня.

      34-річна Санна Мірелла Марін стане наймолодшим прем'єр-міністром у світі, але вже третьою жінкою на чолі уряду в історії Фінляндії. Про це розповіли у виданні Yle.

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      Марін перемогла конкурента-чоловіка з перевагою всього у три голоси – 32 проти 29.

      Цікаво, що місцеві ЗМІ вже почали писати про "правління жіночої п'ятірки" у Фінляндії, адже лідери решти партій правлячої коаліції у парламенті країни – теж жінки.

      Марін
      Санна Марін стане наймолодшою керівницею уряду у світі / Фото АР

      Відомо, що парламент Фінляндії підтримає кандидатуру нової глави уряду у вівторок, 10 грудня. А після цього президент Фінляндії формально призначить новий кабінет міністрів.

      Зауважимо, що попередній очільник уряду Антті Рінне пішов у відставку через критику за страйки поштарів.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Фінляндія Гендерна рівність
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