Наймолодшим у світі головою уряду буде нова прем'єрка Фінляндії

Новим прем'єр-міністром Фінляндії стане 34-річна міністерка транспорту і зв'язку Санна Мірелла Марін. Таке рішення ухвалили за результатами внутрішньопартійного голосування Соціал-демократичної партії, яка відповідає за формування уряду. Парламент голосуватиме за Марін у вівторок, 10 грудня.

34-річна Санна Мірелла Марін стане наймолодшим прем'єр-міністром у світі, але вже третьою жінкою на чолі уряду в історії Фінляндії. Про це розповіли у виданні Yle.

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Марін перемогла конкурента-чоловіка з перевагою всього у три голоси – 32 проти 29.

Цікаво, що місцеві ЗМІ вже почали писати про "правління жіночої п'ятірки" у Фінляндії, адже лідери решти партій правлячої коаліції у парламенті країни – теж жінки.



Санна Марін стане наймолодшою керівницею уряду у світі / Фото АР

Відомо, що парламент Фінляндії підтримає кандидатуру нової глави уряду у вівторок, 10 грудня. А після цього президент Фінляндії формально призначить новий кабінет міністрів.

Зауважимо, що попередній очільник уряду Антті Рінне пішов у відставку через критику за страйки поштарів.