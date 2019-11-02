Розмінування Донбасу: Фінляндія виділить Україні 600 тисяч євро
Фінляндія готує виділення 600 тисяч євро Україні на розмінування Донбасу.
Фінська делегація на чолі з міністром закордонних справ Пекка Хаавісто відвідала ділянку розведення сил і засобів №1 у Станиці Луганській.
До теми: Як і чому Європа допомагає Україні відбудовувати Приазов'я
За його словами, Східна Україна є однією з найбільш забруднених мінами зоною конфліктів у світі.
Делегацію Фінляндії в поїздці супроводжував заступник глави українського МЗС Єгор Божок.
Хаавісто висловив занепокоєння з приводу того, що конфлікт продовжує негативно впливати на життя мирного населення. Також він привітав відновлювальні роботи, що ведуться у Станиці Луганській – ремонт моста і запуск безкоштовного громадського транспорту для громадян з обмеженою мобільністю.
Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Нііністьо: головні тези і домовленості
Вибір редакції
-
Головні новини 2 листопада: Дубневича відпускають під заставу, Світоліна гратиме у фіналі рокусьогодні , 22:03
-
Директора лісгоспу, який пропонував 100 тисяч доларів детективу НАБУ заарештувалисьогодні , 21:13
-
Вбили скандального високопоставленого російського силовика Ельджаркієва: відео 18+сьогодні , 20:37