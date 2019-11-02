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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Розмінування Донбасу: Фінляндія виділить Україні 600 тисяч євро

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      Глава МЗС Фінляндії приїхав на Донбас
      Глава МЗС Фінляндії приїхав на Донбас / Операція Об'єднаних сил

      Фінляндія готує виділення 600 тисяч євро Україні на розмінування Донбасу.

      Фінська делегація на чолі з міністром закордонних справ Пекка Хаавісто відвідала ділянку розведення сил і засобів №1 у Станиці Луганській. 

      До теми: Як і чому Європа допомагає Україні відбудовувати Приазов'я

      За його словами, Східна Україна є однією з найбільш забруднених мінами зоною конфліктів у світі.

      Делегацію Фінляндії в поїздці супроводжував заступник глави українського МЗС Єгор Божок. 

      Хаавісто висловив занепокоєння з приводу того, що конфлікт продовжує негативно впливати на життя мирного населення. Також він привітав відновлювальні роботи, що ведуться у Станиці Луганській – ремонт моста і запуск безкоштовного громадського транспорту для громадян з обмеженою мобільністю.

      Відзначимо, що 12 вересня під час зустрічі президентів України та Фінляндії, країни домовилися нарощувати військову співпрацю й розвивати діалог між оборонними відомствами.

      Володимир Зеленський подякував Фінляндії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

      Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Нііністьо: головні тези і домовленості

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Фінляндія Операція Об'єднаних сил
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