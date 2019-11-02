Розмінування Донбасу: Фінляндія виділить Україні 600 тисяч євро

Фінляндія готує виділення 600 тисяч євро Україні на розмінування Донбасу.

Фінська делегація на чолі з міністром закордонних справ Пекка Хаавісто відвідала ділянку розведення сил і засобів №1 у Станиці Луганській.

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За його словами, Східна Україна є однією з найбільш забруднених мінами зоною конфліктів у світі.

Делегацію Фінляндії в поїздці супроводжував заступник глави українського МЗС Єгор Божок.

Хаавісто висловив занепокоєння з приводу того, що конфлікт продовжує негативно впливати на життя мирного населення. Також він привітав відновлювальні роботи, що ведуться у Станиці Луганській – ремонт моста і запуск безкоштовного громадського транспорту для громадян з обмеженою мобільністю.

Відзначимо, що 12 вересня під час зустрічі президентів України та Фінляндії, країни домовилися нарощувати військову співпрацю й розвивати діалог між оборонними відомствами. Володимир Зеленський подякував Фінляндії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

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