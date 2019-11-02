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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Як і чому Європа допомагає Україні відбудовувати Приазов'я

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      Представники Єврокомісії навідалися на Приазов'я. Їздили на інвестфорум президента Зеленського, а разом з тим і перевірили, як українці використовують кошти фінансової допомоги на відбудову регіону.

      Маріуполь

      ДСНСники влаштували справжню екскурсію для делегації з Єврокомісії. На кораблі рятувальників вони вийшли на рейд вздовж Азовського узбережжя, а це всього за двадцять кілометрів від лінії розмежування.

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      Саме за допомогою програми Єврокомісії Україна отримала обладнання для розмінування. Це окрема броньована капсула з платформою, що рухається. Туди кладеться вибухонебезпечний предмет, після цього його можна безпечно перевозити для знешкодження.


      За допомогою програми Єврокомісії Україна отримала обладнання для розмінування

      Очільник директорату з питань розширення Крістіан Даніельсон приїхав у Маріуполь та прихопив із собою з десяток журналістів з Іспанії, Польщі, Франції, Латвії, Німеччини. Аби показати, куди витрачають кошти європейських платників податків.

      Звісно, такі зміни, які ми тут бачимо, знак того, що цей регіон намагається повернутися до життя, попри війну, яка сильно на нього продовжує впливати,
      – зазначив Даніельсон.

      Доки президент на інвестиційному форумі запрошує приватні компанії вкладати в Україну, Єврокомісія вже це робить та є одним з найбільших інвесторів в Україні. Пітер Вагнер очолює групу підтримки України. Розповідає, співпраця з нашою державою – це виклик, бо країна чимала за розміром. Цього разу вирішили підтримувати Азовський регіон.

      Ми дивимося на все узбережжя від Маріуполя до Бердянська. Це частина того, що може знову стати непоганим прибутковою принадою для туристів. Я кажу знову, бо багато років тому це – був курорт. І ми хочемо його відновити,
      – наголосив Вангер.

      Приморськ 

      Нову поліклініку у Приморську також відбудували коштами європейських партнерів. Відкрили її у вересні. Щоправда, поки оздоблюють приміщення. Сюди збираються запросити нових сімейних лікарів.


      Приморська поліклініка

      Бердянськ

      У Бердянській міськраді уклали перелік проєктів, потрібних місту. З нього європейці обирають у що привабливіше вкладати гроші. Фінансувати збираються реконструкцію старезного водогону. Іще один кандидат на допомогу від Європи – Бердянський центр профтехосвіти.

      У Єврокомісії запевняють, Україна – перспективний сусід. Допомагають нам у в рамках програми Східного партнерства. За п'ять років підтримки через різні інституції Єврокомісія надала Україні майже 16 мільярдів євро.

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Гроші Єврокомісія Бердянськ ДСНС Новини Запоріжжя
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