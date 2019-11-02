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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Как и почему Европа помогает Украине восстанавливать Приазовье

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      Представители Еврокомиссии наведались в Приазовье. Ездили на инвестфорум президента Зеленского, а вместе с тем и проверили, как украинцы используют средства финансовой помощи на восстановление региона.

      Мариуполь

      ГСЧСники устроили настоящую экскурсию для делегации из Еврокомиссии. На корабле спасателей они вышли на рейд вдоль Азовского побережья, а это всего в двадцати километрах от линии разграничения.

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      Именно с помощью программы Еврокомиссии Украина получила оборудование для разминирования. Это отдельная бронированная капсула с платформой, которая движется. Туда кладется взрывоопасный предмет, после этого его можно безопасно перевозить для обезвреживания.


      С помощью программы Еврокомиссии Украина получила оборудование для разминирования

      Глава директората по вопросам расширения Кристиан Даниельсон приехал в Мариуполь и прихватил с собой с десяток журналистов из Испании, Польши, Франции, Латвии, Германии. Чтобы показать, куда расходуются средства европейских налогоплательщиков.

      Конечно, такие изменения, которые мы здесь видим, знак того, что этот регион пытается вернуться к жизни, несмотря на войну, которая сильно на него продолжает влиять,
      – отметил Даниельсон.

      Пока президент на инвестиционном форуме приглашает частные компании вкладывать в Украину, Еврокомиссия уже это делает и является одним из крупнейших инвесторов в Украине. Питер Вагнер возглавляет группу поддержки Украины. Рассказывает, сотрудничество с нашим государством – это вызов, потому что страна большая по размеру. На этот раз решили поддерживать Азовский регион.

      Мы смотрим на все побережье от Мариуполя до Бердянска. Это часть того, что может снова стать неплохой прибыльной приманкой для туристов. Я говорю снова, потому что много лет назад это – был курорт. И мы хотим его восстановить,
      – отметил Вангер.

      Приморск

      Новую поликлинику в Приморске также отстроили средствами европейских партнеров. Открыли ее в сентябре. Правда, пока отделывают помещения. Сюда собираются пригласить новых семейных врачей.


      Приморская поликлиника

      Бердянск

      В Бердянском горсовете заключили перечень проектов, необходимых городу. Из него европейцы выбирают во что более привлекательное вкладывать деньги. Финансировать собираются реконструкцию старого водопровода. Еще один кандидат на помощь от Европы – Бердянский центр профтехобразования.

      В Еврокомиссии уверяют, Украина – перспективный сосед. Помогают нам в в рамках программы Восточного партнерства. За пять лет поддержки через различные институты Еврокомиссия предоставила Украине почти 16 миллиардов евро.

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      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Новости Запорожья Бердянск ГСЧС Еврокомиссия Деньги
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