Разминирование Донбасса: Финляндия выделит Украине 600 тысяч евро

Финляндия готовит выделение 600 тысяч евро Украине на разминирование Донбасса.

Финская делегация во главе с министром иностранных дел Пеккой Хаависто посетила участок разведения сил и средств №1 в Станице Луганской.

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По его словам, Восточная Украина является одной из самых загрязненных минами зоной конфликтов в мире.

Делегацию Финляндии в поездке сопровождал заместитель главы МИД Украины Егор Божок.

Хаависто выразил беспокойство по поводу того, что конфликт продолжает негативно влиять на жизнь мирного населения. Также он поздравил восстановительные работы, которые ведутся в Станице Луганской – ремонт моста и запуск бесплатного общественного транспорта для граждан с ограниченной мобильностью.