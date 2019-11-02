Разминирование Донбасса: Финляндия выделит Украине 600 тысяч евро
Финляндия готовит выделение 600 тысяч евро Украине на разминирование Донбасса.
Финская делегация во главе с министром иностранных дел Пеккой Хаависто посетила участок разведения сил и средств №1 в Станице Луганской.
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По его словам, Восточная Украина является одной из самых загрязненных минами зоной конфликтов в мире.
Делегацию Финляндии в поездке сопровождал заместитель главы МИД Украины Егор Божок.
Хаависто выразил беспокойство по поводу того, что конфликт продолжает негативно влиять на жизнь мирного населения. Также он поздравил восстановительные работы, которые ведутся в Станице Луганской – ремонт моста и запуск бесплатного общественного транспорта для граждан с ограниченной мобильностью.
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