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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Разминирование Донбасса: Финляндия выделит Украине 600 тысяч евро

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      Глава МИД Финляндии приехал на Донбасс
      Глава МИД Финляндии приехал на Донбасс / Операция Объединенных сил

      Финляндия готовит выделение 600 тысяч евро Украине на разминирование Донбасса.

      Финская делегация во главе с министром иностранных дел Пеккой Хаависто посетила участок разведения сил и средств №1 в Станице Луганской.

      К теме: Как и почему Европа помогает Украине восстанавливать Приазовье

      По его словам, Восточная Украина является одной из самых загрязненных минами зоной конфликтов в мире.

      Делегацию Финляндии в поездке сопровождал заместитель главы МИД Украины Егор Божок.

      Хаависто выразил беспокойство по поводу того, что конфликт продолжает негативно влиять на жизнь мирного населения. Также он поздравил восстановительные работы, которые ведутся в Станице Луганской – ремонт моста и запуск бесплатного общественного транспорта для граждан с ограниченной мобильностью.

      Отметим, что 12 сентября во время встречи президентов Украины и Финляндии, страны договорились наращивать военное сотрудничество и развивать диалог между оборонными ведомствами.

      Владимир Зеленский поблагодарил Финляндию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Операция Объединенных сил Финляндия
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