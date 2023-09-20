Инцидент произошел вблизи населенного пункта Князь-Умет. Информацию о жертвах или пострадавших в России не раскрывают, передает 24 Канал.

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"Бекас" разбился в Пензенской области

Как сообщают российские СМИ, легкий самолет марки "Бекас" упал в Пензенской области вблизи населённого пункта Князь-Умет. Что стало причиной авиакатастрофы, пока не сообщается.

В настоящее время на месте работают представители правоохранительных органов, проверяющие обстоятельства падения самолета. Следователи также изучают тот факт, придерживался ли пилот требований безопасности. Информацию о пострадавших не раскрывают.

Не сообщалось также и о погибших. Лишь через некоторое время российский следственный комитет сообщил, что пилот, управлявший бортом "Бекас", погиб во время катастрофы.

Что известно о самолете марки "Бекас" "Бекас" – легкий многоцелевой самолет, разработанный украинской фирмой "Лилиенталь" ("Lilienthal") в Харькове. Компания за 20 лет работы завода изготовила более 250 самолетов разных модификаций. В 2014 году компания Лилиенталь прекратила свое существование, однако производитель заявил, что будут продолжать оказывать техническую поддержку и сопровождение для владельцев самолетов. На борту самолета может находиться от 1 до 3 человек, в зависимости от комплектации.

Под Воронежем разбился российский истребитель

В среду, 20 сентября, в России наблюдается "аномальный самолетопад". В соцсетях сообщалось, что в Воронежской области разбился истребитель Су-34.

В минобороны России заявили, что инцидент произошел около 10:00 во время выполнения учебно-тренировочного полета. На борту находились два члена экипажа, которые успели катапультироваться. Их эвакуировали с места авиакатастрофы.

Российские пропагандисты неохотно рассказывают о потере очередного самолета. Что стало причиной падения истребителя – пока неизвестно. Также не сообщали о пострадавших в результате авиакатастрофы.