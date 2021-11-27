Об этом написали в твиттере швейцарского МИД. Однако и заверили, что никакой опасности для чиновников не было.
Напомним, в октябре Швейцария расширила санкции против россиян за оккупацию Крыма
Швейцарский борт экстренно посадили в России: что произошло
Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии (местный аналог МИД) Игнацио Кассис на правительственном самолете направлялся в Китай. Однако вынужден был экстренно приземлиться в Москве.
Как свидетельствуют официальные сообщения швейцарского дипломатического ведомства:
- Борт успешно добрался перед этим до Новосибирска, где дозаправился, а затем вылетел в Ханчжоу в Китай.
- Как вдруг полет прервали и вернули самолет далеко назад – аж в Москву.
- Причиной экстренной посадки правительственного борта была "техническая проблема".
- Однако посадить его удалось нормально, и опасности никакой для пассажиров якобы и не было.
Впоследствии чиновники добавили, что продолжить полет в Китай невозможно (так сказали российские техники), поэтому на следующий день борт вернется домой в Швейцарию.
Стратегический диалог этой страны с Китаем, который продолжается с 2017 года, придется продолжить каким-то другим способом.
Обратите внимание и на следующее:
- 20 ноября в Испании пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за сообщения об угрозе взрыва.
- 18 ноября в Греции во время учений разбился истребитель – пилот успел катапультироваться.
- А 17 ноября истребитель воздушных сил Великобритании упал в Средиземное море (жертв тоже не было).