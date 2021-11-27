Об этом написали в твиттере швейцарского МИД. Однако и заверили, что никакой опасности для чиновников не было.

Напомним, в октябре Швейцария расширила санкции против россиян за оккупацию Крыма

Швейцарский борт экстренно посадили в России: что произошло

Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии (местный аналог МИД) Игнацио Кассис на правительственном самолете направлялся в Китай. Однако вынужден был экстренно приземлиться в Москве.

Как свидетельствуют официальные сообщения швейцарского дипломатического ведомства:

Борт успешно добрался перед этим до Новосибирска , где дозаправился, а затем вылетел в Ханчжоу в Китай.

Как вдруг полет прервали и вернули самолет далеко назад – аж в Москву.

Причиной экстренной посадки правительственного борта была "техническая проблема".

Однако посадить его удалось нормально, и опасности никакой для пассажиров якобы и не было.

Впоследствии чиновники добавили, что продолжить полет в Китай невозможно (так сказали российские техники), поэтому на следующий день борт вернется домой в Швейцарию.

Стратегический диалог этой страны с Китаем, который продолжается с 2017 года, придется продолжить каким-то другим способом.

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