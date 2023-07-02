Эти самолеты нашли зарытыми в лесу возле украинской столицы. Эксперты предполагают, что советские власти умышленно зарыли эти самолеты, чтобы не выплачивать деньги за военную помощь в рамках ленд-лиза.

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Под Киевом обнаружили остатки британских самолетов

В издании подчеркивают, что самолеты Hurricane, название которых переводится как "Ураган", отправили в Советский Союз после нападения нацистской Германии. Они были частью пакета союзнической военной поддержки СССР, оплачиваемой Соединенными Штатами по так называемой схеме ленд-лиза.



Под Киевом нашли 8 британских самолетов Hurricane / Фото BBC

Украинский авиационный эксперт Алекс Штан рассказал, что в Украине впервые нашли останки такого количества британских самолетов.

Этот самолет очень редко можно обнаружить в Украине. Однако это очень важно для истории нашей авиации, потому что здесь раньше вообще не находили самолетов по ленд-лизу,

– подчеркнул он.

Штан также отметил, что этот истребитель был сильным и легким в управлении. В общей сложности с 1941 по 1944 год в СССР было отправлено около 3 тысяч самолетов Hurricane. Большинство из них были либо уничтожены в бою, либо позже разобраны на части.

Несмотря на это, журналисты издания отметили, что некоторые Hurricane были намеренно разбиты и закопаны уже после окончания войны. Это сделало для того, что Советский Союз не выплачивал средства за военную помощь Соединенным Штатам.

Справка! Согласно законодательству о ленд-лизе, СССР был обязан оплатить любую переданную военную технику, которая осталась невредимой после окончания военных действий.

Эксперты предполагают, что у найденных 8 самолетов забрали инструменты, радиостанции, пулеметы и любой полезный металлолом. Впоследствии их извлекли тракторами из расположенного вблизи места находки аэродрома и сбросили в неглубокий овраг.



Остатки самолетов СССР закопал в овраг после окончания Второй мировой войны / Фото BBC

Сейчас Национальный музей авиации Украины проводит кропотливые ручные раскопки этого места. Руководитель научной части музея Валерий Романенко рассказал, что сотрудники стремятся идентифицировать как можно больше самолетов, чтобы их можно было снова собрать и выставить на показ.

"Ураганы являются символом британской помощи в годы Второй мировой войны. Сейчас мы также ценим британскую помощь (в войне против России – 24 Канал)", – сказал он.

Он также напомнил, что Великобритания была первой страной, массово поставлявшей истребители Советскому Союзу, а сейчас британцы первыми предоставили нашей стране дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Обратите внимание! Несмотря на то, что у Британии было достаточно много самолетов Hurricane в своем арсенале, это все же было не слишком мощное оружие. К концу второй мировой войны этот истребитель считался устаревшим. Поэтому его использовал СССР в основном для работ ПВО. Восемь истребителей, найденных к югу от Киева, использовали для защиты основных транспортных узлов – особенно железнодорожных вокзалов и узлов нашей столицы.

В настоящее время в мире существует только 14 восстановленных Hurricane, способных летать. Эксперты отмечают, что эта находка существенно важна для правильного освещения боевых действий советско-немецкой войны на территории нашего государства.

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