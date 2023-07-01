Об этом стало известно благодаря веб-сервису по мониторингу полетов самолетов в режиме онлайн Flightradar24. По предварительным данным, этот самолет должен взять контроль качества воздуха в регионе, передает 24 Канал.

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Самолет ядерного мониторинга был замечен в Европе

Воздушное судно Соединенных Штатов Boeing WC-135 Constant Phoenix было замечено, когда он пролетал над Испанией. Украинский блоггер Сергей Стерненко опубликовал скриншот движения американского самолета на карте.



Американский самолет по ядерному мониторингу прилетел в Европу / Фото из телеграм-канала Сергея Стерненко

Этот самолет прилетел в Европу из Атлантики, чтобы принять пробы атмосферного воздуха и обнаружить радиоактивные выбросы на Европейском континенте. В настоящее время неизвестно, каким именно был пункт назначения этого американского воздушного судна.

Что известно о самолете WC-135 Constant Phoenix Самолет радиоактивного мониторинга WC-135 Constant Phoenix предназначен для обнаружения и идентификации загрязнений, вызванных испытанием ядерного вооружения.

Впервые этот самолет совершил свой полет в 1965 году. Есть несколько модификаций, однако некоторые из них уже были выведены из эксплуатации в 2020 и 2022 годах.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году в Европу было направлено 1 WC-135B "Constant Phoenix" и 1 WC-135C "Snoopy". Они выполняли полеты над Европой, собирая воздушные пробы и анализируя их для определения уровня радиации и химического состава выбросов.

Теперь одним из главных мест базирования самолета Южная Корея. Он ведь следит за уровнем радиации рядом с КНДР, поскольку эта страна довольно часто проводит свои ядерные испытания.

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