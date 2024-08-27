Польский министр подчеркнул, что это может произойти после того, как страна найдет более современную замену своим самолетам.

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Глава польского Минобороны выразил понимание обеспокоенности украинского президента. Однако он подчеркнул, что Польша в своих решениях руководствуется прежде всего интересами собственной безопасности, отметив, что страна уже сделала значительные шаги в поддержку Украины.

Я знаю, что Украина нуждается во многом оружии, но наши партнеры из Украины также должны понимать, что польское государство должно сохранить свои возможности. И это является приоритетом для меня как министра обороны,

– подчеркнул Косиняк-Камыш.

Относительно потенциальной передачи Украине истребителей МиГ-29 польский министр подчеркнул, что любые решения по этому вопросу будут зависеть от укрепления польских Военно-воздушных сил, в частности, путем приобретения новых самолетов, в том числе F-35, заказанных в США.

"Только после получения новых самолетов можно будет по-другому распоряжаться старыми самолетами, такими как МиГ-29, которые сейчас все еще используют в частности для выполнения миссий по защите польского воздушного пространства. Тогда мы будем принимать решение", – отметил он.

К слову, во время пресс-конференции на форуме "Украина 2024. Независимость" Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает поставки польских истребителей Однако, по словам президента, пока положительного решения по этому поводу нет.