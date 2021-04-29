В ночь с 28 на 29 апреля пограничники зафиксировали самолет, который нарушил украинско-румынскую границу. Далее самолет двигался по воздушному пространству Украины, затем – исчез на Житомирщине.

Самолет зафиксировали украинские пограничники совместно с румынскими коллегами. Специалисты с Госпогранслужбы и Воздушные силы ВСУ сделали все необходимое, чтобы проследить и перехватить цель.

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В то же время в районе одного из населенных пунктов в Житомирской области самолет внезапно исчез с радаров.

Подробности

Специалисты оперативно разыскали место возможной посадки самолета. Участие в операции принимали сотрудники оперативно-розыскного подразделения Житомирского пограничного отряда, представители Национальной полиции и СБУ.

В одном из ангаров правоохранители обнаружили легкомоторный самолет. На нем не было бортового номера.

Кроме того, удалось установить людей, которые могут быть причастны к контрабанде табачных изделий через государственную границу.

По состоянию на 29 апреля оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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