У ніч з 28 на 29 квітня ​​прикордонники зафіксували літак, який порушив українсько-румунський кордон. Далі літак рухався повітряним простором України, згодом – зник на Житомирщині.

Літак зафіксували українські прикордонники спільно з румунськими колегами. Фахівці з Держприкордонслужби та Повітряні сили ЗСУ зробили усе необхідне, щоб простежити та перехопити ціль. Зауважте Ударні Bayraktar проти ППО Росії: турецькі безпілотники можуть стримати бойовиків на Донбасі Водночас у районі одного з населених пунктів на Житомирщині літак раптово зник з радарів. Деталі Фахівці оперативно розшукали місце можливої посадки літака. Участь в операції брали співробітники оперативно-розшукового підрозділу Житомирського прикордонного загону, представники Національної поліції та СБУ.

В одному з ангарів правоохоронці виявили легкомоторний літак. На ньому не було бортового номера.

Окрім того, вдалося встановити людей, які можуть бути причетними до контрабанди тютюнових виборів через державний кордон.

Станом на 29 квітня оперативно-розшукові заходи тривають. Літак порушив держкордон України з боку Румунії: дивіться відео