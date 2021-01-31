Самолет президента Эквадора Ленина Морено 30 января совершил экстренную посадку после взлета. Причиной этому стала поломка авиасудна.

Источник: AFP

Эту информацию подтвердили и в секретариате по связям с общественностью при президенте.

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Детали инцидента

Президентский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона. Президент Ленин Морено путешествовал в сопровождении членов его правительства. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

У президентского самолета возникла техническая неисправность, поэтому пришлось совершить вынужденную посадку. Морено и несколько членов его правительства, которые путешествовали с ним, были "в порядке",

– говорится в сообщении.

Секретариат уточнил, что пассажиры, включая президента, вернутся в Эквадор в ближайшее время.

Известно, что лидер Эквадора находился с официальным визитом в США и собирался вернуться на родину, однако неполадки с самолетом задержали его перелет.