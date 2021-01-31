Літак президента Еквадору Леніна Морено 30 січня здійснив екстренну посадку після зльоту. Причиною цьому стала поломка авіасудна.

Джерело: AFP

Цю інформацію підтвердили й у секретаріаті зі зв'язків з громадськістю при президенті.

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Деталі інциденту

Президентський літак здійснив екстренну посадку в аеропорту Вашингтону. Президент Ленін Морено подорожував у супроводі членів його уряду. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У президентського літака виникла технічна несправність, тому довелося зробити вимушену посадку. Морено та кілька членів його уряду, які подорожували з ним, були "в порядку",

– мовиться у повідомленні.

Секретаріат уточнив, що пасажири, включаючи президента, повернуться в Еквадор найближчим часом.

Відомом, що лідер Еквадору перебував з офіційним візитом в США і збирався повернутися на батьківщину, Однак неполадки з літаком затримали його переліт.