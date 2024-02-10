Речь идет о самолете специального летного отряда "Россия". Он занимается перевозкой первых лиц страны. Впрочем, мы не можем утверждать, что 9 февраля вечером на борту находился Владимир Путин.

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Самолет кружил и кружил и вернулся обратно

Согласно данным Flightradar, воздушное судно, на котором передвигаются первые лица в России, сделало несколько кругов в небе над Казанью.

По имеющейся информации, борт RSD983 вылетел из аэропорта "Внуково" около 18:12. Он намотал не менее 8 кругов над аэропортом Казани. После этого воздушное судно взяло курс на российскую столицу.



Самолет мотал круги над аэропортом Казани / Скриншот

Собственно, данные Flightradar свидетельствуют о том, что Ил-96 специального летного отряда "Россия" приземлился в международном аэропорту "Остафьево". Произошло это в 22:23.



Самолет приземлился в аэропорту "Остафьево" / Скриншот

Как отмечают российские СМИ, самолет не пошел на посадку в Казани явно не из-за погоды. В столице Татарстана не было осадков. Кроме того, пассажирские лайнеры приземлялись без проблем, если обратить внимание на местное табло.

Согласно неофициальным данным, борт RSD983 иногда использует министр иностранных дел России Сергей Лавров. Известно, что именно на нем он летел в Берлин в 2018 году для Минских соглашений, урегулирования ситуации в Сирии, а в 2019 – в Тунис, а вот в 2020 году – в Армению.

Обратим внимание, что в июле 2023 года этот самолет был в ЮАР. Согласно данным Flightradar, он приземлялся в Претории. Что очень странно, учитывая тот факт, что Лавров участвовал во встрече БРИКС с помощью видеосвязи.

Заметим, что накануне вышел материал The Wall Streat Journal. В нем отмечают, что в последнее время в России фиксируют значительно больше случаев проблем среди гражданской авиации. Самолеты то вспыхивают, то у них отказывают двигатели, то обнаруживают неисправности шасси.

Журналисты издания заметили, что Россия начала на себе ощущать влияние санкций, наложенных Западом. Это чувствует гражданская авиация страны-агрессора. Ведь более двух третей бортов произведены иностранными компаниями. Среди них – Airbus и Boeing.