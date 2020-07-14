Рейс из Кракова в Дублин, который выполнял ирландский лоукостер Ryanair, срочно посадили в Великобритании в сопровождении двух истребителей. В туалете нашли записку с сообщением о взрывчатке на борту.

Инцидент произошел 13 июля в 18.40 BST (20:40 по Киеву) с рейсом FR1902 "Краков – Дублин" авиакомпании Ryanair, пишет BBC .

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Пилот передал сигнал SOS. Boeing 737-800 экстренно посадили в сопровождении двух истребителей RAF Typhoon британских ВВС в лондонском аэропорту Станстед.

Причиной таких действий стала находка в туалете авиасудна: там обнаружили записку, где говорилось о наличии на борту самолета взрывчатого вещества.

После приземления самолет сразу отбуксировали на отдаленную стоянку. Ни один пассажир не пострадал, всех эвакуировали. Сам самолет до сих пор находится в изолированной зоне Станстеда.



Самолет Ryanair экстренно посадили в Лондоне / Фото BBC

В пресс-службе Ryanair сообщили, что и судно, и пассажиров тщательно проверяет полиция Великобритании. О результатах поиска взрывчатки пока не информировали. Пассажиров в Дублин планируют отправить запасным самолетом.

# 13 Jul Ryanair FR1902 Боинг 737-800 по маршруту Краков-Дублин сопровождали тайфуны ВВС в Лондон Станстед после того, как в унитазе была обнаружена бомба. pic.twitter.com/Q7My282kRG - AereoMeteo (@MeteoAero) 13 июля 2020 г.