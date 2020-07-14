Самолет Ryanair экстренно посадили в Лондоне из-за сообщения о бомбе на борту
Рейс из Кракова в Дублин, который выполнял ирландский лоукостер Ryanair, срочно посадили в Великобритании в сопровождении двух истребителей. В туалете нашли записку с сообщением о взрывчатке на борту.
Инцидент произошел 13 июля в 18.40 BST (20:40 по Киеву) с рейсом FR1902 "Краков – Дублин" авиакомпании Ryanair, пишет BBC.
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Пилот передал сигнал SOS. Boeing 737-800 экстренно посадили в сопровождении двух истребителей RAF Typhoon британских ВВС в лондонском аэропорту Станстед.
Причиной таких действий стала находка в туалете авиасудна: там обнаружили записку, где говорилось о наличии на борту самолета взрывчатого вещества.
После приземления самолет сразу отбуксировали на отдаленную стоянку. Ни один пассажир не пострадал, всех эвакуировали. Сам самолет до сих пор находится в изолированной зоне Станстеда.
Самолет Ryanair экстренно посадили в Лондоне / Фото BBC
В пресс-службе Ryanair сообщили, что и судно, и пассажиров тщательно проверяет полиция Великобритании. О результатах поиска взрывчатки пока не информировали. Пассажиров в Дублин планируют отправить запасным самолетом.
По официальной информации, ни один пассажир не пострадал / Фото NBC