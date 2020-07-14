Літак Ryanair екстрено посадили у Лондоні через повідомлення про бомбу на борту
Рейс із Кракова до Дубліна, який виконував ірландський лоукостер Ryanair, терміново посадили у Великій Британії у супроводі двох винищувачів. У туалеті знайшли записку з повідомлення про вибухівку на борту.
Інцидент трапився 13 липня о 18.40 BST (20:40 за Києвом) із рейсом FR1902 "Краків – Дублін" авіакомпанії Ryanair, пише BBC.
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Пілот передав сигнал SOS. Boeing 737-800 екстрено посадили у супроводі двох винищувачів RAF Typhoon британських ВПС у лондонському аеропорту Станстед.
Причиною таких дій стала знахідка у туалеті авіасудна: там виявили записку, де мовилося про наявність на борту літака вибухової речовини.
Після приземлення літак одразу відбуксували на віддалену стоянку. Жоден пасажир не постраждав, усіх евакуювали. Сам літак досі перебуває в ізольованій зоні Станстеда.
Літак Ryanair екстрено посадили у Лондоні / Фото BBC
У пресслужбі Ryanair повідомили, що і судно, і пасажирів ретельно перевіряє поліція Великої Британії. Про результати пошуку вибухівки наразі не інформували. Пасажирів до Дубліна планують відправити запасним літаком.
За офіційною інформацією, жоден пасажир не постраждав / Фото NBC