Рейс із Кракова до Дубліна, який виконував ірландський лоукостер Ryanair, терміново посадили у Великій Британії у супроводі двох винищувачів. У туалеті знайшли записку з повідомлення про вибухівку на борту.

Інцидент трапився 13 липня о 18.40 BST (20:40 за Києвом) із рейсом FR1902 "Краків – Дублін" авіакомпанії Ryanair, пише BBC.

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Пілот передав сигнал SOS. Boeing 737-800 екстрено посадили у супроводі двох винищувачів RAF Typhoon британських ВПС у лондонському аеропорту Станстед.

Причиною таких дій стала знахідка у туалеті авіасудна: там виявили записку, де мовилося про наявність на борту літака вибухової речовини.

Після приземлення літак одразу відбуксували на віддалену стоянку. Жоден пасажир не постраждав, усіх евакуювали. Сам літак досі перебуває в ізольованій зоні Станстеда.



Літак Ryanair екстрено посадили у Лондоні / Фото BBC

У пресслужбі Ryanair повідомили, що і судно, і пасажирів ретельно перевіряє поліція Великої Британії. Про результати пошуку вибухівки наразі не інформували. Пасажирів до Дубліна планують відправити запасним літаком.

#13Jul Ryanair FR1902 Boeing 737-800 ruta Cracovia a Dublín fue escoltado por tifones de la RAF a Londres Stansted después de ' nota de bomba ' encontrada en el inodoro. pic.twitter.com/Q7My282kRG — AereoMeteo (@MeteoAero) July 13, 2020



За офіційною інформацією, жоден пасажир не постраждав / Фото NBC