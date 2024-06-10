8 июня в Астраханской области поразили самолет Су-57. Его считают истребителем пятого поколения, который имеет стелс-свойства. Несмотря на определенные недостатки судна, захватчики ценят его и не отправляли в Украину.

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Россия плохо защищает свои самолеты

Россияне сосредоточили много своих лучших военных самолетов в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске, включая новые истребители Су-35, беспилотники "Охотник" и, конечно же, Су-57, которые являются российским ответом на американские истребители-невидимки F-22 компании Lockheed Martin,

– говорится в сообщении.

В 2019 году там фиксировали по меньшей мере шесть двухмоторных сверхзвуковых истребителей Су-57. Самолеты стояли под открытым небом, поэтому российские летчики остро критиковали командование за это. Они возмущались из-за такой беспечности, мол, как такое возможно, что для сверхсовременных самолетов не возвели укрытие.

Интересно, что укрытия не появились и во время войны. За 28 месяцев оккупанты не удосужились защитить свои самолеты, умеющие уклоняться от радаров. Су-57 является ценнейшим достоянием врага. Возвести для него укрытие стоит примерно как один из этих самолетов.

А как защищает самолеты Украина

Журналисты отметили: самолеты Сил обороны порой тоже стоят под открытым небом, где их могут достать БПЛА "Ланцет".

"Но украинцы наносят удары по российским аэродромам более эффективно, чем россияне по украинским – во многом благодаря росту арсенала украинских ударных беспилотников дальнего радиуса действия и относительной медлительности российского процесса принятия решений", – пишут в Forbes.

А еще Украина "рассредотачивает свои самолеты по широкой сети небольших аэродромов и даже по автострадам". Так достать воздушные суда сложнее.

Россияне такого, к нашему счастью, не делают. А если и меняют базы, то обычно в ответ на украинские атаки.

СМИ объяснили, почему Су-57 сложно передислоцировать из Ахтубинска

Су-57 не похож на другие самолеты – ему нужны площадки, где можно испытать уникальные стелс-качества. Предположительно, Ахтубинск является едва ли не единственной такой площадкой.

Там есть лаборатории и огромная территория для испытаний. Голландский сайт Scramble отметил, что Государственный летно-испытательный центр в Ахтубинске является одним из самых ценных активов для вражеского минобороны.

Передислоцировать Су-57 в другое место означает поставить под угрозу разработку самолетов этого типа. А если длинная рука ГУР достала до Ахтубинска один раз, это может повториться.

Действительно ли Су-57 такой хороший

Россияне рассказывают об этом самолете как об аналоге западных моделей. Или подают его как аналоговнетный. Подробно о том, что представляет собой Су-57, читайте здесь.