Удары по таким целям становятся системными. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что это уникальный случай, который войдет в историю.

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Что показало поражение Ту-22М3

Нельзя не заметить, что удары по аэродромам имеют определенную системность. Украина осуществляет важную работу в оккупированном Крыму, также были попадания на другие российские аэродромы. Сейчас мы видим поражение стратегической авиации.

Это уникальный случай, который войдет в историю. Ведь это впервые российский бомбардировщик был поражен в пункте базирования – на аэродроме, который специально разработали для таких самолетов.

Это колоссальная пощечина по имиджу и репутации России, потому что он продемонстрировал, какие проблемы у них есть. А представьте, если бы полетели американские ракеты Tomahawk. Тогда 50% российской стратегической авиации было бы уничтожено в результате только одной атаки,

– отметил Александр Мусиенко.

Очевидно, что это не одноразовая акция. С этой точки зрения также важен аэродром "Энгельс", потому что именно там проводят регламентные работы и модернизации некоторых бортов.

Стоит обратить внимание на то, что граница России с Финляндией, Эстонией, которые являются членами НАТО, фактически незакрыта. Вдоль нее могут лететь ракеты, ведь ПВО не хватает.

Это опровергает российские мифы о том, что НАТО им угрожает. Если это действительно так, то почему на границе со странами-членами Альянса нет даже ЗРК?,

– сказал Мусиенко.

Поэтому случай поражения бомбардировщика подтверждает, что в российской обороне есть много проблем, а также демонстрирует серьезные способности Украины.