14 мая в Тринидаде и Тобаго задержали украинский грузовой самолет, который направлялся в Ливию. В качестве причины местные власти назвали перевозку незадекларированных взрывчатых веществ на борту.

14 мая украинский самолет рейса CVK-7078 прибыл на остров Тринидаде и Тобаго для технической посадки. Борт вылетел с Багамских островов и должен был дальше лететь через Кабо-Верде в Ливию. Об этом сообщили в Управлении аэропортов Тринидада и Тобаго.

Смотрите также Россия завершила разработку МиГ-41: почему якобы новый самолет – это очередная пропаганда

Почему украинский самолет задержали в Тринидаде и Тобаго?

Во время проверки местные службы обнаружили на самолете взрывчатые вещества, незадекларированные в соответствии с установленными международными авиационными протоколами и протоколами безопасности. Судно вместе с украинским экипажем задержали.

К расследованию дела присоединились различные правоохранительные и таможенные органы, в частности международные службы безопасности. Впоследствии выяснилось, что пилот экипаж не были причастны к нарушениям, поэтому самолету позволили продолжить полет.

Как пишет Jamaica Observer, министр внутренней безопасности Тринидада и Тобаго Роджер Александер заявил в парламенте, что самолет перевозил несколько тонн запрещенных опасных грузов и был задержан сразу после посадки.

В полиции добавили, что это уже не первый инцидент безопасности в аэропорту Пиарко в этом месяце, поэтому ситуация находится под особым контролем государственных служб.

Тринидад и Тобаго расположен на важном транзитном маршруте между Южной Америкой, Северной Америкой и Европой, из-за чего его часто используют для наркотрафика. Из-за высокого уровня преступности страна неоднократно вводила чрезвычайное положение.

Что известно о военном сотрудничестве Ливии и Украины

По данным RFI, Ливия договорилась с Украиной о размещении около 200 украинских военных на своей территории. В обмен на это Украина обучает ливийских военных использованию беспилотников и современных военных технологий.

Украинские подразделения размещены на 3 объектах – в военной академии, на базе беспилотников и в штабе одной из ливийских бригад. Часть этих локаций расположена вблизи побережья и используется для работы с дронами.

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что появление украинского военного присутствия в Средиземном море может свидетельствовать о новом уровне роли Украины в мировой системе безопасности.

По его словам, ранее Украина участвовала преимущественно в миротворческих миссиях за рубежом, однако размещение собственных военных объектов или специалистов за пределами страны непосредственно вместе с союзниками – это уже качественно другой уровень влияния.

Украинское присутствие в Ливии направлено не против классического флота России, а против так называемого "теневого флота" и разведывательных судов, которые маскируются под гражданские. Это уже не столько военное, сколько экономическое давление на Россию.