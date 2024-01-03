Инцидент произошел в аэропорту Токио. Самолет Airbus A-350 с 400 пассажирами на борту шел на посадку, столкнувшись с судном береговой охраны.

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Пилоты сумели приземлиться, после чего специальные службы бросились тушить возгорание и спасать людей. На кадрах можно увидеть, что сильной паники у пассажиров не было. Они действовали довольно слаженно, в то время как салон уже был задымлен.

Видео из задымленного салона самолета:

Еще вчера стало известно, что все 379 пассажиров и экипаж удалось эвакуировать.

Также в сети публиковали видео, где можно увидеть момент приземления. Самолет направлялся взлетной полосой, но его нижняя часть уже была охвачена огнем. Поэтому тот факт, что всех пассажиров удалось эвакуировать и избежать пострадавших – просто чудо.

На кадрах, снятых с другого ракурса, виден поврежденный хвост самолета с разбитой обшивкой. Спасатели поливают воздушное судно водой, чтобы потушить пламя. В частности, на кадрах видно, что пламя пылает внутри салона, где должны сидеть пассажиры.

Заметим, что если пассажиры самолета остались невредимыми, экипаж самолета береговой охраны погиб. Sky News пишет, что "пятеро из шести членов экипажа считаются пропавшими без вести".