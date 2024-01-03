Інцидент стався в аеропорту Токіо. Літак Airbus A-350 з 400 пасажирами на борту ішов на посадку, коли зіштовхнувся із судном берегової охорони.

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Пілоти зуміли приземлитись, після чого спеціальні служби кинулись гасити займання та рятувати людей. На кадрах можна побачити, що сильної паніки у пасажирів не було. Вони діяли досить злагоджено, водночас салон уже був задимлений.

Відео із задимленого салону літака:

Ще вчора стало відомо, що усіх 379 пасажирів та екіпаж удалося евакуювати.

Також у мережі публікували відео, де можна побачити момент приземлення. Літак прямував злітною смугою, водночас його нижня частина уже була охоплена вогнем. Тому, той факт, що усіх пасажирів вдалось евакуювати та уникнути потерпілих – просто диво.

На кадрах, знятих з іншого ракурсу, видно пошкоджений хвіст літака з потрощеною обшивкою. Рятувальники поливають повітряне судно водою, щоб загасити полум'я. Зокрема, на кадрах видно, що полум'я палає всередині салону, де мали б сидіти пасажири.

Зауважимо, що якщо пасажири літака залишились неушкодженими, то екіпаж літака берегової охорони загинув. Sky News пише, що "п'ятеро з шести членів екіпажу вважаються зниклими безвісти".