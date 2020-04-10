23:12
10 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Самолет с 10 тоннами помощи от ОАЭ прибыл в Украину: фото

      - Читати новину українською
      Самолет с помощью от ОАЭ / Кабмин

      В аэропорт "Борисполь" 10 апреля прибыл самолет с гуманитарной помощью от Объединенных Арабских Эмиратов для борьбы с коронавирусом COVID-19.

      Этот самолет доставил средства защиты для 10 000 медиков, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в телеграмме.

      По состоянию на 9 апреля: Еще три самолета из Китая прилетели в Украину: что нужно знать

      Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в "Борисполь" прибыло 10 тонн груза.

      Среди помощи:

      • комбинезоны,
      • медицинские халаты,
      • перчатки,
      • маски,
      • бахилы,
      • санитайзеры.

      "Сегодня в Борисполе вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Украине Салемом Ахмедом аль-Кааби и Игорем Жовквой я встретил 10 тонн груза для усиления передовых позиций нашей системы здравоохранения... Это реальная защита для наших медиков, которых мы будем всячески беречь и поддерживать", – написал Кулеба в фейсбуке.


      В Украину прибыло 10 тонн помощи от ОАЭ / Фото Кабмин


      Дмитрий Кулеба / Фото Кабмин

      Помощь рассчитана для 10 000 медиков / Фото Кабмин

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины авиация Коронавирус COVID-19 ОАЭ Новости Киева Коронавирус в Украине
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 22:00 Як Путін кидає населення на призволяще заради "Північного потоку-2"
      Ель Мюрид
      сегодня , 17:24 Готовы ли военные к вспышке коронавируса: интервью с представителем медицинской службы ВСУ
      Анастасія Федченко