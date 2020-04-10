Самолет с 10 тоннами помощи от ОАЭ прибыл в Украину: фото
В аэропорт "Борисполь" 10 апреля прибыл самолет с гуманитарной помощью от Объединенных Арабских Эмиратов для борьбы с коронавирусом COVID-19.
Этот самолет доставил средства защиты для 10 000 медиков, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в телеграмме.
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в "Борисполь" прибыло 10 тонн груза.
Среди помощи:
- комбинезоны,
- медицинские халаты,
- перчатки,
- маски,
- бахилы,
- санитайзеры.
"Сегодня в Борисполе вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Украине Салемом Ахмедом аль-Кааби и Игорем Жовквой я встретил 10 тонн груза для усиления передовых позиций нашей системы здравоохранения... Это реальная защита для наших медиков, которых мы будем всячески беречь и поддерживать", – написал Кулеба в фейсбуке.
В Украину прибыло 10 тонн помощи от ОАЭ / Фото Кабмин
Дмитрий Кулеба / Фото Кабмин
Помощь рассчитана для 10 000 медиков / Фото Кабмин
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