Самолет с 10 тоннами помощи от ОАЭ прибыл в Украину: фото

В аэропорт "Борисполь" 10 апреля прибыл самолет с гуманитарной помощью от Объединенных Арабских Эмиратов для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Этот самолет доставил средства защиты для 10 000 медиков, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в телеграмме.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в "Борисполь" прибыло 10 тонн груза.

Среди помощи:

комбинезоны,

медицинские халаты,

перчатки,

маски,

бахилы,

санитайзеры.

"Сегодня в Борисполе вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Украине Салемом Ахмедом аль-Кааби и Игорем Жовквой я встретил 10 тонн груза для усиления передовых позиций нашей системы здравоохранения... Это реальная защита для наших медиков, которых мы будем всячески беречь и поддерживать", – написал Кулеба в фейсбуке.



В Украину прибыло 10 тонн помощи от ОАЭ / Фото Кабмин



Дмитрий Кулеба / Фото Кабмин

Помощь рассчитана для 10 000 медиков / Фото Кабмин