Второй самолет с медицинскими средствами из Китая прилетел в Украину: фото

В аэропорту "Борисполь" сел второй самолет, который доставил из Китая медицинские средства защиты. Вскоре их передадут врачам, правоохранителям и военным.

Як зазначив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у фейсбуці, літак доставив 300 тисяч респіраторів та інших засобів захисту. Важливо В Україну невдовзі прибудуть 200 тисяч тестів на Covid-2019: деталі Він підкреслив, що наразі вантаж їде на логістичний склад і вже в обід виїде у кожен регіон України. 300 тисяч респіраторів, 35 тисяч костюмів захисту, 1,8 мільйона звичайних медичних масок і інші засоби захисту,

– написав Тимошенко. Крім того Тимошенко зазначив, що літак вночі вилітає за наступним вантажем у Китай. З вівторка матимемо 2 додаткових літаки. Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок дешевими масками та іншими засобами захисту. Також уночі очікуємо 100 тисяч ПЛР-тестів окремою доставкою,

– додав заступник керівника ОП. Важливо! Станом на 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків коронавірусу. На жаль, 9 людей померли, 5 – вдалося одужати. Яка допомога вже надійшла в Україну з Китаю: В Україну прибули 250 тисяч експрес-тестів на коронавірус;

ПЛР-тести на виявлення Covid-2019;

80 тисяч респіраторів;

10 тисяч комбінезонів захисту;

Апарати штучної вентиляції легенів;

500 тисяч тришарових масок.

Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу