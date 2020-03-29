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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Второй самолет с медицинскими средствами из Китая прилетел в Украину: фото

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      Літак з медичними засобами з Китаю прилетів до України / Фейсбук Кирила Тимошенка

      В аэропорту "Борисполь" сел второй самолет, который доставил из Китая медицинские средства защиты. Вскоре их передадут врачам, правоохранителям и военным.

      Як зазначив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у фейсбуці, літак доставив 300 тисяч респіраторів та інших засобів захисту.

      Важливо В Україну невдовзі прибудуть 200 тисяч тестів на Covid-2019: деталі

      Він підкреслив, що наразі вантаж їде на логістичний склад і вже в обід виїде у кожен регіон України.

      300 тисяч респіраторів, 35 тисяч костюмів захисту, 1,8 мільйона звичайних медичних масок і інші засоби захисту,
      – написав Тимошенко.

      Крім того Тимошенко зазначив, що літак вночі вилітає за наступним вантажем у Китай.

      З вівторка матимемо 2 додаткових літаки. Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок дешевими масками та іншими засобами захисту. Також уночі очікуємо 100 тисяч ПЛР-тестів окремою доставкою,
      – додав заступник керівника ОП.

      Важливо! Станом на 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків коронавірусу. На жаль, 9 людей померли, 5 – вдалося одужати.

       

       

      Яка допомога вже надійшла в Україну з Китаю:

      • В Україну прибули 250 тисяч експрес-тестів на коронавірус;
      • ПЛР-тести на виявлення Covid-2019;
      • 80 тисяч респіраторів;
      • 10 тисяч комбінезонів захисту;
      • Апарати штучної вентиляції легенів;
      • 500 тисяч тришарових масок.

      Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу
      Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу 

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Лечение Здоровье Тесты Китай Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины
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