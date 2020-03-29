Другий літак з медичними засобами з Китаю прилетів до України: фото і відео

В аеропорту "Бориспіль" сів другий літак, який доставив з Китаю медичні засоби захисту. Незабаром їх передадуть лікарям, правоохоронцям та військовим.

Як зазначив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у фейсбуці, літак доставив 300 тисяч респіраторів та інших засобів захисту.

Важливо В Україну невдовзі прибудуть 200 тисяч тестів на Covid-2019: деталі

Він підкреслив, що наразі вантаж їде на логістичний склад і вже в обід виїде у кожен регіон України.

300 тисяч респіраторів, 35 тисяч костюмів захисту, 1,8 мільйона звичайних медичних масок і інші засоби захисту,

– написав Тимошенко.

Крім того Тимошенко зазначив, що літак вночі вилітає за наступним вантажем у Китай.

З вівторка матимемо 2 додаткових літаки. Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок дешевими масками та іншими засобами захисту. Також уночі очікуємо 100 тисяч ПЛР-тестів окремою доставкою,

– додав заступник керівника ОП.

Важливо! Станом на 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків коронавірусу. На жаль, 9 людей померли, 5 – вдалося одужати.



Літак з медичними засобами з Китаю прилетів до України / Фото ОП



Наразі вантаж їде на логістичний склад / Фото ОП



В обід вантаж поїде у кожен регіон України / Фото ОП



Літак доставив 300 тисяч респіраторів та інших засобів захисту / Фото ОП



Другий літак з медичними засобами з Китаю прилетів до України​ / Фото ОП

Літак з медичними засобами з Китаю прилетів до України: дивіться відео