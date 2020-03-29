Другий літак з медичними засобами з Китаю прилетів до України: фото і відео
В аеропорту "Бориспіль" сів другий літак, який доставив з Китаю медичні засоби захисту. Незабаром їх передадуть лікарям, правоохоронцям та військовим.
Як зазначив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у фейсбуці, літак доставив 300 тисяч респіраторів та інших засобів захисту.
Важливо В Україну невдовзі прибудуть 200 тисяч тестів на Covid-2019: деталі
Він підкреслив, що наразі вантаж їде на логістичний склад і вже в обід виїде у кожен регіон України.
300 тисяч респіраторів, 35 тисяч костюмів захисту, 1,8 мільйона звичайних медичних масок і інші засоби захисту,
– написав Тимошенко.
Крім того Тимошенко зазначив, що літак вночі вилітає за наступним вантажем у Китай.
З вівторка матимемо 2 додаткових літаки. Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок дешевими масками та іншими засобами захисту. Також уночі очікуємо 100 тисяч ПЛР-тестів окремою доставкою,
– додав заступник керівника ОП.
Важливо! Станом на 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків коронавірусу. На жаль, 9 людей померли, 5 – вдалося одужати.
Літак з медичними засобами з Китаю прилетів до України / Фото ОП
Наразі вантаж їде на логістичний склад / Фото ОП
В обід вантаж поїде у кожен регіон України / Фото ОП
Літак доставив 300 тисяч респіраторів та інших засобів захисту / Фото ОП
Другий літак з медичними засобами з Китаю прилетів до України / Фото ОП
Літак з медичними засобами з Китаю прилетів до України: дивіться відео
Яка допомога вже надійшла в Україну з Китаю:
- В Україну прибули 250 тисяч експрес-тестів на коронавірус;
- ПЛР-тести на виявлення Covid-2019;
- 80 тисяч респіраторів;
- 10 тисяч комбінезонів захисту;
- Апарати штучної вентиляції легенів;
- 500 тисяч тришарових масок.
Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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