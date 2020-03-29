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      Другий літак з медичними засобами з Китаю прилетів до України: фото і відео

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      Літак з медичними засобами з Китаю прилетів до України / Фейсбук Кирила Тимошенка

      В аеропорту "Бориспіль" сів другий літак, який доставив з Китаю медичні засоби захисту. Незабаром їх передадуть лікарям, правоохоронцям та військовим.

      Як зазначив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у фейсбуці, літак доставив 300 тисяч респіраторів та інших засобів захисту.

      Важливо В Україну невдовзі прибудуть 200 тисяч тестів на Covid-2019: деталі

      Він підкреслив, що наразі вантаж їде на логістичний склад і вже в обід виїде у кожен регіон України.

      300 тисяч респіраторів, 35 тисяч костюмів захисту, 1,8 мільйона звичайних медичних масок і інші засоби захисту,
      – написав Тимошенко.

      Крім того Тимошенко зазначив, що літак вночі вилітає за наступним вантажем у Китай.

      З вівторка матимемо 2 додаткових літаки. Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок дешевими масками та іншими засобами захисту. Також уночі очікуємо 100 тисяч ПЛР-тестів окремою доставкою,
      – додав заступник керівника ОП.

      Важливо! Станом на 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків коронавірусу. На жаль, 9 людей померли, 5 – вдалося одужати.


      Літак з медичними засобами з Китаю прилетів до України / Фото ОП


      Наразі вантаж їде на логістичний склад / Фото ОП


      В обід вантаж поїде у кожен регіон України / Фото ОП


      Літак доставив 300 тисяч респіраторів та інших засобів захисту / Фото ОП


      Другий літак з медичними засобами з Китаю прилетів до України​ / Фото ОП

      Літак з медичними засобами з Китаю прилетів до України: дивіться відео

       

      Яка допомога вже надійшла в Україну з Китаю:

      • В Україну прибули 250 тисяч експрес-тестів на коронавірус;
      • ПЛР-тести на виявлення Covid-2019;
      • 80 тисяч респіраторів;
      • 10 тисяч комбінезонів захисту;
      • Апарати штучної вентиляції легенів;
      • 500 тисяч тришарових масок.


      Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу 

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Здоров'я Лікування Тести Китай Коронавірус COVID-19
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