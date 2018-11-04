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      Самолет Singapore Airlines вернулся в аэропорт из-за технических неисправностей

      22 Читати новину українською
      Singapore Airlines
      Singapore Airlines / straitstimes

      Рейсы авиакомпании Singapore Airlines, совершавший первый полет по маршруту Лос-Анджелес - Сингапур, был вынужден вернуться в аэропорт через 40 минут после вылета.

      Об этом сообщила газета New Straits Times.

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      Примерно через 40 минут после вылета командир обнаружил неисправность в показаниях датчика уровня масла в двигателях, после чего было принято решение вернуться в аэропорт,
      – говорится в сообщении авиаперевозчика.

      Через четири часа, после устранения неполадок самолет вылетел в Сингапур, его прибытия в аэропорт Чанги ожидается в воскресенье около 13:00 по местному времени. На борту самолета находится 141 пассажир.

      Полет выполняется на новейшем лайнере Airbus A350-900ULR, который отличается увеличенным фюзеляжем, более просторным салоном, меньшим расходом топлива.

      Что известно о Singapore Airlines?Компания стала первой в мире использовать данный тип воздушного судна. Всего в парке компании насчитывается семь подобных самолетов. В октябре сингапурский авиаперевозчик запустил самый продолжительный в мире беспосадочный рейс, который связал Сингапур и Нью-Йорк. Расчетное время полета, который также выполняется на A350-900ULR, составляет 18 часов 45 минут.

      Теги: Новости США Сингапур авиация
      Источник: 24 Канал
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