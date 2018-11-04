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      Літак Singapore Airlines повернувся в аеропорт через технічні несправності

      34 Читать новость на русском
      Singapore Airlines
      Singapore Airlines / straitstimes

      Рейс авіакомпанії Singapore Airlines, що здійснював перший політ за маршрутом Лос-Анджелес – Сінгапур, був змушений повернутися в аеропорт через 40 хвилин після вильоту.

      Про це повідомила газета New Straits Times.

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      Приблизно через 40 хвилин після вильоту командир виявив несправність в показаннях датчика рівня масла в двигунах, після чого було прийнято рішення повернутися в аеропорт,
      – йдеться у повідомленні авіаперевізника.

      Через чотири години, після усунення неполадок літак вилетів до Сінгапуру, його прибуття в аеропорт Чангі очікується в неділю близько 13:00 за місцевим часом. На борту літака перебуває 141 пасажир.

      Політ виконується на новітньому лайнері Airbus A350-900ULR, який відрізняється збільшеним фюзеляжем, більш просторим салоном, меншою витратою палива.

      Що відомо про Singapore Airlines?Компанія стала першою у світі використовувати даний тип повітряного судна. Всього в парку компанії налічується сім подібних літаків. У жовтні сінгапурський авіаперевізник запустив найтриваліший у світі безпосадковий рейс, який пов'язав Сінгапур і Нью-Йорк. Розрахунковий час польоту, який також виконується на A350-900ULR, становить 18 годин 45 хвилин.

      Теги: авіація Сінгапур Новини США
      Джерело: 24 Канал
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