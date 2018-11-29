Самолет Трампа столкнулся с другим авиалайнером
В среду, 28 ноября, в Нью-Йорке в аэропорту Ла-Гуардия частный лайнер Boeing 757 лидера США Дональда Трампа столкнулся с другим самолетом.
Об этом сообщило издание Associated Рress.
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Инцидент произошел на земле. Известно, что самолет Трампа был припаркован и не использовался. А другое воздушное судно, которое направлялось к месту остановки, задело крыло лайнера американского лидера.
В результате происшествия никто не пострадал. Белый дом комментировать инцидент не стали.
Источник: 24 Канал
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