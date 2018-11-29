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      Самолет Трампа столкнулся с другим авиалайнером

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      Самолет Трампа столкнулся с другим авиалайнером
      Самолет Трампа столкнулся с другим авиалайнером / Фото из открытых источников

      В среду, 28 ноября, в Нью-Йорке в аэропорту Ла-Гуардия частный лайнер Boeing 757 лидера США Дональда Трампа столкнулся с другим самолетом.

      Об этом сообщило издание Associated Рress.

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      Инцидент произошел на земле. Известно, что самолет Трампа был припаркован и не использовался. А другое воздушное судно, которое направлялось к месту остановки, задело крыло лайнера американского лидера.

      В результате происшествия никто не пострадал. Белый дом комментировать инцидент не стали.

      Теги: авиация Нью-Йорк Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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