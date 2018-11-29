Літак Трампа зіткнувся з іншим авіалайнером

У середу, 28 листопада, у Нью-Йорку в аеропорту Ла-Гуардія приватний лайнер Boeing 757 лідера США Дональда Трампа зіткнувся з іншим літаком.

Про це повідомило видання Associated Рress.

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Інцидент стався на землі. Відомо, що літак Трампа був запаркований і не використовувався. А інше повітряне судно, яке прямувало до місця зупинки, зачепило крило лайнера американського лідера.

У результаті події ніхто не постраждав. Білий дім коментувати інцидент не стали.