Літак Трампа зіткнувся з іншим авіалайнером
У середу, 28 листопада, у Нью-Йорку в аеропорту Ла-Гуардія приватний лайнер Boeing 757 лідера США Дональда Трампа зіткнувся з іншим літаком.
Про це повідомило видання Associated Рress.
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Інцидент стався на землі. Відомо, що літак Трампа був запаркований і не використовувався. А інше повітряне судно, яке прямувало до місця зупинки, зачепило крило лайнера американського лідера.
У результаті події ніхто не постраждав. Білий дім коментувати інцидент не стали.
Джерело: 24 Канал
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