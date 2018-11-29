11:15
29 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
      Вєсті Кремля
      21:27, 28 листопада
      Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей
      Вєсті.UA
      20:32, 28 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, 28 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Літак Трампа зіткнувся з іншим авіалайнером

      2094 Читать новость на русском
      Літак Трампа зіткнувся з іншим авіалайнером
      Літак Трампа зіткнувся з іншим авіалайнером / Фото з відкритих джерел

      У середу, 28 листопада, у Нью-Йорку в аеропорту Ла-Гуардія приватний лайнер Boeing 757 лідера США Дональда Трампа зіткнувся з іншим літаком.

      Про це повідомило видання Associated Рress.

      Читайте також: У Домінікані впав вертоліт, загинули 6 осіб

      Інцидент стався на землі. Відомо, що літак Трампа був запаркований і не використовувався. А інше повітряне судно, яке прямувало до місця зупинки, зачепило крило лайнера американського лідера. 

      У результаті події ніхто не постраждав. Білий дім коментувати інцидент не стали.

      Теги: Дональд Трамп Новини США Нью-Йорк авіація
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як і чому майже всі українці допомагають Путіну
      сьогодні , 08:40 Як і чому майже всі українці допомагають Путіну
      Олексій Чибісов 5519
      "Удачный пожар" на российском ледоколе
      28 листопада , 22:01 "Удачный пожар" на российском ледоколе
      Злой Одессит 5254
      Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      28 листопада , 16:30 Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      1114
      Як вуса рятують чоловіче життя
      28 листопада , 21:00 Як вуса рятують чоловіче життя
      Олександр Бевза 1467
      Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
      28 листопада , 20:04 Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
      3036
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США відмовилися продавати Туреччині винищувач F-35: відома причина
       25 липня , 14:19
      На Сонці стався другий потужний спалах
      8 вересня 2017 , 12:18
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук