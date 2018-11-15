Самолет в Канаде приземлился без переднего шасси

В канадском городе Стивенвилль пассажирский самолет приземлился без переднего шасси.

Об этом сообщило издание CTV.

Читайте также: Сотни французских туристов застряли в Сибири дорогой в Шанхай

На борту самолета авиакомпании Provincial Airlines находились 49 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

Это было совсем не так, как я ожидал. Посадка была очень мягкой, во время остановки был лишь маленький толчок,

– поделился он.

По словам пассажира Джина Бабба, исходя из самолета, некоторые люди плакали, но они делали это больше из-за облегчения, чем из-за страха.

Что известно о Provincial Airlines?Это канадская региональная авиакомпания со штаб-квартирой в городе Сент-Джонс (Ньюфаундленд и Лабрадор), выполняющая регулярные пассажирские и грузовые рейсы, а также обеспечивающая услуги в сфере дистанционного зондирования Земли и экологического мониторинга.



Авиакомпания Provincial Airlines была образована в августа 1972 года как чартерный перевозчик аэропорта Сент-Джонс и учебно-тренировочного центра пилотов местных авиалиний. В 1980 году компания открыла первые регулярные пассажирские рейсы.