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      Самолет в Канаде приземлился без переднего шасси

      9 Читати новину українською
      Самолет совершил мягкую посадку
      Самолет совершил мягкую посадку / ctvnews

      В канадском городе Стивенвилль пассажирский самолет приземлился без переднего шасси.

      Об этом сообщило издание CTV.

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      На борту самолета авиакомпании Provincial Airlines находились 49 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

      Это было совсем не так, как я ожидал. Посадка была очень мягкой, во время остановки был лишь маленький толчок,
      – поделился он.

      По словам пассажира Джина Бабба, исходя из самолета, некоторые люди плакали, но они делали это больше из-за облегчения, чем из-за страха.

      Что известно о Provincial Airlines?Это канадская региональная авиакомпания со штаб-квартирой в городе Сент-Джонс (Ньюфаундленд и Лабрадор), выполняющая регулярные пассажирские и грузовые рейсы, а также обеспечивающая услуги в сфере дистанционного зондирования Земли и экологического мониторинга.

      Авиакомпания Provincial Airlines была образована в августа 1972 года как чартерный перевозчик аэропорта Сент-Джонс и учебно-тренировочного центра пилотов местных авиалиний. В 1980 году компания открыла первые регулярные пассажирские рейсы.

      Теги: Канада авиация
      Источник: 24 Канал
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