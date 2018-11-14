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      Сотни французских туристов застряли в Сибири дорогой в Шанхай

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      11 ноября французские туристы летели из Парижа в Шанхай и застряли в снегах российского Иркутска. 282 пассажира три дня вынуждены были ждать, пока их заберет резервный самолет. Экстренно сесть пришлось из-за задымления в кабине пилотов.

      Пассажирам авиарейса Париж – Шанхай пришлось приспособиться к сибирским морозам, хотя летели в теплые края.

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      "У меня единственная куртка. На юге Франции было +16", – сказал пассажир Фредерик Шарли.

      Здесь рассказывают, что этот город, как маленький Париж,
      – отметила пассажирка Карин Мерью.

      Однако, что это не совсем так пассажиры поняли, когда вместо благородных скульптур как во французской столице перед туристами появились памятники советским вождям. Тем более, что среди них были эксперты по красоте – работники модного дома Louis Vuitton. Их посты в соцсетях привлекли внимание СМИ.

      франція

      Посты французских туристов

      франція

      Французские туристы

      Но первый день пассажиры любовались заснеженными пейзажами Сибири только из окна. Их даже не выпускали из гостиницы, потому что не имели российских виз.

      Мы не могли выходить на улицу в течение 30 часов, это очень сложно. Нам не хватало свежего воздуха, мы устали, 
      – пассажирка Энн Ламборж.

      Впоследствии им таки разрешили погулять Иркутском. Но только в сопровождении пограничников. Чтобы не могли зайти далеко. И после трех дней скитаний туристов таки отправили в Шанхай. Но сибирский Париж они будут вспоминать еще долго.

      Теги: Новости Франции Новости России авиация
      Источник: 24 канал
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