Какие города мира наиболее зависимы от туризма: впечатляющие фото
По данным всемирного совета по туризму и путешествиям, мексиканский Канкун назван городом с самой высокой зависимостью от туризма.
Об этом сообщило издание Lonelyplanet.
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Туристы приносят городу примерно 49,6% его ВВП.
Канкун
Мексика
На втором месте в рейтинге — марокканский Марракеш (30,2% ВВП), а на третьем — китайский Макао (29,3% ВВП).
Марракеш
Макао
Также в десятку зависимых от туризма городов вошли: Орландо (США), Анталия (Турция), Венеция, Лас-Вегас, Бангкок, Дубай и Дубровник.
Источник: 24 Канал
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