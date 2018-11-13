Какие города мира наиболее зависимы от туризма: впечатляющие фото

По данным всемирного совета по туризму и путешествиям, мексиканский Канкун назван городом с самой высокой зависимостью от туризма.

Об этом сообщило издание Lonelyplanet. Читайте также: Авиакомпании МАУ, Ryanair и Wizz Air изменили правила бесплатного провоза багажа Туристы приносят городу примерно 49,6% его ВВП.

Канкун

Мексика На втором месте в рейтинге — марокканский Марракеш (30,2% ВВП), а на третьем — китайский Макао (29,3% ВВП).

Марракеш

Макао Также в десятку зависимых от туризма городов вошли: Орландо (США), Анталия (Турция), Венеция, Лас-Вегас, Бангкок, Дубай и Дубровник.