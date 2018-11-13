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      Какие города мира наиболее зависимы от туризма: впечатляющие фото

      58 Читати новину українською
      Канкун
      Канкун / Фото из открытых источников

      По данным всемирного совета по туризму и путешествиям, мексиканский Канкун назван городом с самой высокой зависимостью от туризма.

      Об этом сообщило издание Lonelyplanet.

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      Туристы приносят городу примерно 49,6% его ВВП.

      канкун
      Канкун

      канкун
      Мексика 

      На втором месте в рейтинге — марокканский Марракеш (30,2% ВВП), а на третьем — китайский Макао (29,3% ВВП).

      макареш
      Марракеш

      макао
      Макао

      Также в десятку зависимых от туризма городов вошли: Орландо (США), Анталия (Турция), Венеция, Лас-Вегас, Бангкок, Дубай и Дубровник.

      Теги: Китай Марокко Мексика Путешествия
      Источник: 24 Канал
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