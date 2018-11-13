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      Які міста світу є найбільш залежними від туризму: вражаючі фото

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      Канкун
      Канкун / Фото з відкритих джерел

      За даними всесвітньої ради з туризму і подорожей, мексиканський Канкун названо містом із найвищою залежністю від туризму.

      Про це повідомило видання Lonelyplanet.

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      Туристи приносять місту приблизно 49,6% його ВВП.

      канкун
      Канкун

      канкун
      Мексика 

      На другому місці у рейтингу — марокканський Марракеш (30,2% ВВП), а на третьому — китайський Макао (29,3% ВВП).

      макареш
      Марракеш

      макао
      Макао

      Також у десятку залежних від туризму міст увійшли: Орландо (США), Анталія (Туреччина), Венеція, Лас-Вегас, Бангкок, Дубай і Дубровник.

      Теги: Китай Подорожі Мексика Марокко
      Джерело: 24 Канал
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