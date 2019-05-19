Самолет Boeing 737-400 авиакомпании Yanair совершил аварийную посадку в международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого. Известно, что самолет выполнял рейс по маршруту Анталия – Львов по заказу туроператора Join UP. Инцидент произошел 18 мая в 14:45.

Известно, что никто из пассажиров не пострадал, передает туроператор. Однако, вследствие ситуации следующие рейсы задержали.

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При заходе на посадку в самолете сработала система подачи кислорода в салон. Также было подозрение разгерметизации салона, поэтому выпали кислородные маски.

Также туроператор сообщил, что по факту инцидента проводится расследование соответствующими государственными органами. Подробная информация будет обнародована уже после получения результатов.



Самолет Yanair совершил аварийную посадку в аэропорту Львова

Смотрите видео: что происходило в салоне самолета

Что известно о YanAir?​Украинская авиакомпания YanAir была основана в 2012 году. Ее флот насчитывает шесть самолетов. В целом YanAir отличился частыми задержками рейсов и казусами с багажом.

К слову, в американском городе Нью-Йорк частный вертолет, не долетев до посадочной полосы, упал в реку Гудзон. На борту находился только пилот. Его удалось спасти, значительных повреждений он не получил.