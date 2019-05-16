В Нью-Йорке вертолет упал в реку: видео момента аварии
В американском городе Нью-Йорк частный вертолет, не долетев до посадочной полосы, упал в реку Гудзон. На борту находился только пилот. Его удалось спасти, значительных повреждений он не получил.
Инцидент произошел 15 мая на берегу Манхэттена. К месту аварии оперативно прибыла полиция и спасатели с береговой охраны, передает CNN.
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На видео с спасательной операции видно, что вертолет почти полностью погрузился в воду.
Авария вертолета на Гудзоне: видео
Причины аварии устанавливаются.
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