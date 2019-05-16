В Нью-Йорке вертолет упал в реку: видео момента аварии

В американском городе Нью-Йорк частный вертолет, не долетев до посадочной полосы, упал в реку Гудзон. На борту находился только пилот. Его удалось спасти, значительных повреждений он не получил.

Инцидент произошел 15 мая на берегу Манхэттена. К месту аварии оперативно прибыла полиция и спасатели с береговой охраны, передает CNN. Читайте также: В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль This video appears to show the moment a helicopter crashed into the Hudson River Wednesday afternoon. The NYPD says the helicopter crashed moments after taking off from a West 30th Street helipad. The FDNY says the pilot and a heliport worker suffered minor injuries. pic.twitter.com/0xwT2EehVu — Spectrum News NY1 (@NY1) 15 травня 2019 р. #FDNY members remain on scene of a helicopter crash in the Hudson River. The helicopter is tied to the pier at this time. The pilot is on land, and was the only person on board. pic.twitter.com/AK5MvjvAP4 — FDNY (@FDNY) 15 травня 2019 р. На видео с спасательной операции видно, что вертолет почти полностью погрузился в воду. Авария вертолета на Гудзоне: видео Причины аварии устанавливаются.