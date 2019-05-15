У Нью-Йорку вертоліт впав у річку: відео моменту аварії
В американському місті Нью-Йорк приватний гелікоптер, не долетівши до посадкової смуги, впав у річку Гудзон. На борту перебував тільки пілот. Його вдалось врятувати, значних ушкоджень він не зазнав.
Інцидент стався 15 травня на березі Мангеттена. До місця аварії оперативно прибула поліція та рятувальники з берегової охорони, передає CNN.
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На відео з рятувальної операції видно, що гелікоптер майже повністю занурився у воду.
Аварія гелікоптера на Гудзоні: відео
Причини аварії встановлюються.
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