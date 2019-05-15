У Нью-Йорку вертоліт впав у річку: відео моменту аварії

В американському місті Нью-Йорк приватний гелікоптер, не долетівши до посадкової смуги, впав у річку Гудзон. На борту перебував тільки пілот. Його вдалось врятувати, значних ушкоджень він не зазнав.

Інцидент стався 15 травня на березі Мангеттена. До місця аварії оперативно прибула поліція та рятувальники з берегової охорони, передає CNN. Читайте також: У літак Ангели Меркель врізався автомобіль This video appears to show the moment a helicopter crashed into the Hudson River Wednesday afternoon. The NYPD says the helicopter crashed moments after taking off from a West 30th Street helipad. The FDNY says the pilot and a heliport worker suffered minor injuries. pic.twitter.com/0xwT2EehVu — Spectrum News NY1 (@NY1) 15 травня 2019 р. #FDNY members remain on scene of a helicopter crash in the Hudson River. The helicopter is tied to the pier at this time. The pilot is on land, and was the only person on board. pic.twitter.com/AK5MvjvAP4 — FDNY (@FDNY) 15 травня 2019 р. На відео з рятувальної операції видно, що гелікоптер майже повністю занурився у воду. Аварія гелікоптера на Гудзоні: відео Причини аварії встановлюються.