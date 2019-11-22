Самолет загорелся в небе над Лос-Анджелесом: видео
Двигатель самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines загорелся после взлета. Поэтому авиалайнер с 347 пассажирами на борту был вынужден вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса.
Рейс 113 отправился 21 ноября из международного аэропорта Лос-Анджелеса и направлялся в Манилу, сообщает CBSLA.
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Один из пассажиров самолета рассказал, что после взлета в салоне было слышно 4 сильных удара, а правый двигатель авиасудна "взорвался и был охвачен пламенем". Из-за этого некоторые пассажиры начали кричать.
Примерно через час после взлета самолет приземлился в аэропорту, из которого стартовал. Возгорание двигателя произошло из-за механической неисправности, пояснил представитель воздушной гавани.
Никто из пассажиров рейса не пострадал. Их пересадили на другой самолет.
Инцидент был даже виден с земли, поэтому его снимали на видео жители Лос-Анджелеса. На кадрах видно, что из двигателя самолета вырываются языки пламени.