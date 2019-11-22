Літак загорівся в небі над Лос-Анджелесом: відео
Двигун літака Boeing 777 авіакомпанії Philippine Airlines загорівся після зльоту. Тож авіалайнер з 347 пасажирами на борту був змушений повернутися в аеропорт Лос-Анджелеса.
Рейс 113 вирушив 21 листопада з міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса і прямував у Манілу, повідомляє CBSLA.
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Один з пасажирів літака розповів, що після зльоту в салоні було чутно 4 сильних удари, а правий двигун авіасудна "вибухнув і був охоплений полум'ям". Через це деякі пасажири почали кричати.
Приблизно через годину після зльоту літак приземлився в аеропорту, з якого стартував. Займання двигуна сталося через механічну несправність, пояснив представник повітряної гавані.
Ніхто з пасажирів рейсу не постраждав. Їх пересадили на інший літак.
Інцидент було навіть видно з землі, тож його знімали на відео жителі Лос-Анджелеса. На кадрах видно, що з двигуна літака вириваються язики полум'я.