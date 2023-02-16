В этом отношении в британской разведке говорят, что маловероятно, что Россия решит расширить воздушную кампанию. Ведь это будет иметь негативные последствия для вражеской авиации.

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Что известно о российской авиации

Воздушно-космические силы России продолжают развертывать такое же количество самолетов для поддержки операции в Украине, как и в течение многих месяцев,

– заявила британская разведка.

Однако они заметили, что:

вражеские воздушные вылеты в течение последней недели действительно участились по сравнению с предыдущими;

в целом воздушная активность остается примерно на уровне с наблюдавшейся с лета 2022 года.

Более того, разведка Великобритании считает, что воздушные силы России продолжают играть в войне значительно меньшую роль, чем могли бы. В частности, потому, что для врагов существенная проблема:

украинская противовоздушная оборона;

угроза ударов по аэропортам базирования, что вынуждает командование рассредоточивать самолеты.

Следует заметить, что российские истребители работают почти исключительно на территории, которую контролирует Россия. Это снижает эффективность их применения и риски для них.

По данным британской разведки, Россия, скорее всего, имеет практически невредимый флот из около 1500 военных самолетов. Это несмотря на то, что с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили ориентировочно более 130-ти.

Впрочем, маловероятно, что воздушно-космические силы России сейчас готовятся к значительному расширению воздушной кампании, потому что при нынешней ситуации на поле боя это чревато для них неприемлемыми потерями самолетов.

– заявили в разведке.

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