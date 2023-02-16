Щодо цього у британській розвідці кажуть, що малоймовірно, що Росія вирішить розширити повітряну кампанію. Адже це матиме негативні наслідки для ворожої авіації.

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Що відомо про російську авіацію

Повітряно-космічні сили Росії продовжують розгортати таку ж кількість літаків для підтримки операції в Україні, як і протягом багатьох місяців,

– заявила британська розвідка.

Проте вони зауважили, що:

ворожі повітряні вильоти протягом останнього тижня і справді почастішали, порівняно з попередніми;

загалом повітряна активність залишається приблизно на рівні з тією, що спостерігалася з літа 2022 року.

Ба більше, розвідка Великої Британії вважає, що повітряні сили Росії продовжують відігравати у війні значно меншу роль, аніж могли б. Зокрема, тому, що для ворогів є суттєвою проблемою:

українська протиповітряна оборона;

загроза ударів по аеропортах базування, що змушує командування розосереджувати літаки.

Варто зауважити, що російські винищувачі працюють майже виключно на території, яку контролює Росія. Це знижує ефективність їхнього застосування та ризики для них самих.

За даними британської розвідки, Росія скоріш за все має практично неушкоджений флот із близько 1500 військових літаків. Це, попри те, що з початку повномасштабної війни ЗСУ знищили орієнтовно понад 130.

Втім, малоймовірно, що повітряно-космічні сили Росії зараз готуються до значного розширення повітряної кампанії, тому що за нинішньої ситуації на полі бою це загрожує їм неприйнятними втратами літаків,

– заявили у розвідці.

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