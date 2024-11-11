Таким образом враг использует психологическое давление в отношении украинцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации, лейтенанта Андрея Коваленко в его телеграм-канале.

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Андрей Коваленко рассказал, что, как он ранее уже отмечал, у россиян все готово к массированным обстрелам Украины. По словам лейтенанта, ракет у оккупантов хватает, оружие накоплено на аэродромах стратегической авиации и дальше накапливается.

Авиация также готова. Отработка россиянами тактики пусков с имитацией – это тоже часть поддержания авиации в готовности к действиям,

– отметил руководитель ЦПД.

Кроме того, он подчеркнул, что тактику с имитацией пусков воздушных целей враг использует и для психологического давления.

Ранее Коваленко также отмечал, что враг накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации, а количество этого оружия уже позволяет осуществить обстрел Украины. Руководитель ЦПД отмечал, что важно быть готовыми к этому.

К слову, Воздушные силы ВСУ около 6 утра подтвердили, что в воздухе зафиксировано 8 бортов Ту-95МС, которые направляются к пусковым рубежам над Каспийским морем. Впоследствии военные предупреждали, что враг осуществлял пуски ракет из этих бомбардировщиков.

Около 7 утра в воздух также подняли и три борта МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковой ракеты "Кинжал". В конце концов оказалось, что пуски с Ту-95МС были имитационные, а МиГ-31К вообще не применяли ракеты со своих бортов.