Последняя большая атака

К примеру, последняя атака российских агрессоров рядом со Львовщиной произошла на Хмельнитчине. Об этом рассказал городской глава Львова Андрей Садовый на брифинге, передает 24 канал.

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Последняя большая атака рядом со Львовщиной – три самолета ТУ-22, которые вылетели с Черного моря и бомбили Хмельницкую область,

– отметил Садовый.

Поэтому в городе сейчас делают все возможное, чтобы защитить людей и историческое наследие Львова, поскольку неизвестно, куда полетит следующая техника оккупантов.

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