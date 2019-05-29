17:06
29 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Тимати будет одевать опрышников Кожугета
      Вєсті Кремля
      22:15, 28 мая
      Вести.UA: Абсурдные козыри Луценко. Ляшко дышит Гройсману в спину
      Вєсті.UA
      21:49, 28 мая
      Сколько зарабатывает олигарх Фирташ на заводе-гиганте и кто из чиновников ему помогает
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      "Самопомич" не меняет названия и не гримируется, – Садовый

      18 Читати новину українською

      Глава "Самопомичи" Андрей Садовый заявил, что его партия в политике уже пять лет, но, выходя на улицу и общаясь с людьми, они не прячут глаз.

      Об этом мэр Львова рассказал на съезде своей партии "Самопомич".

      Читайте также: Садовый потроллил команду Порошенко за вывоз серверов из АП

      "На последних выборах украинцы голосовали за изменения. Но мы с вами выбрали неизвестное, мы не знаем, какой будет международная политика государства или каким будет вариант разрешения ситуации в отношении оккупированного Крыма и Донбасса", – сказал Садовый.

      Он отметил, что собственно "Самопомич" является той партией, которая дает ответы на каждый острый вопрос общества. "Выходя на улицу и общаясь с людьми, мы смотрим им в глаза, мы не прячем глаз. Мы не делаем изменения названий или какие-то гримерные процессы, чтобы себя спрятать", – заявил глава "Самопомочи".

      Сегодня мы видим, как некоторые партии становятся "европейскими". Это получается, что Игорь Кононенко, Борислав Розенблат и другие уже теперь будут помогать нам двигаться в Европу, потому что у них там поместья и награбленные деньги, которые они туда выкачивают? Нет, "Самопомич" будет защищать и бороться за наше европейское будущее здесь, в Украине,
      – ответил Садовый.

      Он отметил, что когда есть хаос, то надо четко идти вперед своей дорогой, ведь так ты всегда будешь иметь результат.

      "Ведь мы хотим, чтобы в нашей стране у детей было хорошее образование, чтобы все украинцы хорошо жили. Это нормальное человеческое стремление. Поэтому для этого "Самопомич" обращается к украинцам, чтобы они доверили им право быть снова в парламенте и представлять интересы общества", – подытожил Андрей Садовый.

      blog_ava
      Зеленский отправляется на шахту на Львовщине, где под обвалом погибли горняки
      сегодня
      822
      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Самопомич Андрей Садовой
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      сегодня , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 193
      Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      28 мая , 20:03 Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      Інна Жолобович 1179
      Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      28 мая , 18:33 Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 668
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 мая , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 251
      Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      28 мая , 17:59 Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      820
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук