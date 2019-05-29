"Самопомич" не меняет названия и не гримируется, – Садовый

Глава "Самопомичи" Андрей Садовый заявил, что его партия в политике уже пять лет, но, выходя на улицу и общаясь с людьми, они не прячут глаз.

Об этом мэр Львова рассказал на съезде своей партии "Самопомич".

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"На последних выборах украинцы голосовали за изменения. Но мы с вами выбрали неизвестное, мы не знаем, какой будет международная политика государства или каким будет вариант разрешения ситуации в отношении оккупированного Крыма и Донбасса", – сказал Садовый.

Он отметил, что собственно "Самопомич" является той партией, которая дает ответы на каждый острый вопрос общества. "Выходя на улицу и общаясь с людьми, мы смотрим им в глаза, мы не прячем глаз. Мы не делаем изменения названий или какие-то гримерные процессы, чтобы себя спрятать", – заявил глава "Самопомочи".

Сегодня мы видим, как некоторые партии становятся "европейскими". Это получается, что Игорь Кононенко, Борислав Розенблат и другие уже теперь будут помогать нам двигаться в Европу, потому что у них там поместья и награбленные деньги, которые они туда выкачивают? Нет, "Самопомич" будет защищать и бороться за наше европейское будущее здесь, в Украине,

– ответил Садовый.

Он отметил, что когда есть хаос, то надо четко идти вперед своей дорогой, ведь так ты всегда будешь иметь результат.

"Ведь мы хотим, чтобы в нашей стране у детей было хорошее образование, чтобы все украинцы хорошо жили. Это нормальное человеческое стремление. Поэтому для этого "Самопомич" обращается к украинцам, чтобы они доверили им право быть снова в парламенте и представлять интересы общества", – подытожил Андрей Садовый.