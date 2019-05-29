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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      "Самопоміч" не змінює назви і не гримується, – Садовий

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      Голова "Самопомочі" Андрій Садовий заявив, що його партія в політиці вже п'ять років, але, виходячи на вулицю та спілкуючись з людьми, вони не ховають очей.

      Про це мер Львова розповів на з'їзді своєї партії "Самопоміч".

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      "На останніх виборах українці голосували за зміни. Але ми з вами обрали невідоме, ми не знаємо, якою буде міжнародна політика держави чи яким буде варіант розв’язання ситуації стосовно окупованого Криму та Донбасу тощо", – сказав Садовий.

      Він наголосив, що власне "Самопоміч" є тією партією, яка дає відповіді на кожне гостре питання суспільства. "Виходячи на вулицю та спілкуючися з людьми, ми дивимося їм в очі, ми не ховаємо очей. Ми не робимо зміни назв чи якісь гримувальні процеси, аби себе заховати", – заявив голова "Самопомочі".

      Сьогодні ми бачимо, як деякі партії стають "європейськими". Це виходить, що Ігор Кононенко, Борислав Розенблат тощо вже тепер будуть допомагати нам рухатися в Європу, тому що в них там маєтки та награбовані гроші, які вони туди викачують? Ні, "Самопоміч" буде захищати і виборювати наше європейське майбутнє тут, в Україні,
      – відповів Садовий.

      Він зазначив, що коли є хаос, то треба чітко йти вперед своєю дорогою, адже так ти завжди будеш мати результат.

      "Адже ми хочемо, щоб в нашій країні діти мали хорошу освіту, щоб всі українці добре жили. Це нормальне людське прагнення. Тому для цього "Самопоміч" звертається до українців, щоб вони довірили їм право бути знову в парламенті та представляти інтереси суспільства", – підсумував Андрій Садовий.


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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Андрій Садовий Самопоміч
      Джерело: 24 канал
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