"Самопомич" отобрала две трети людей в свой парламентский список

Во время форума "Открытые списки – финал" 29 мая выборщики путем тайного голосования сформировали рейтинг кандидатов в народные депутаты от "Самопомичи" среди лидеров областей. Вместе с рейтингом действующих народных депутатов он станет основой для финального избирательного списка партии на выборах в Верховную Раду.

"Есть устоявшиеся традиции в Украине – продаются места, организуются "договорняки" и все, что с этим связано. Мы показали уникальный пример в 2014 году, когда список "Самопомичи" выставили на общественное обсуждение. Не все, кто хотел к нам присоединиться попали в список и стали депутатами Верховной Рады – мы очень чувствительны к мнению людей ", – сказал во время открытия форума лидер партии Андрей Садовый.

И подчеркнул: "Сегодня мы идем еще дальше. Пока в парламенте идут дебаты относительно нового избирательного кодекса, "Самопомич" не ждет завтрашнего дня. Партия решила, что самостоятельно будет внедрять открытые списки при отборе наших кандидатов в парламент".

Итак, победителями голосования согласно макрорегионам, которые войдут в первую пятерку рабочего списка лидеров партии в регионах:

• Виталий Фидрин, Тернопольская область, регион Запад

• Вячеслав Кущинский, Полтавская область, регион Восток

• Андрей Дмитриев, Херсонская область, регион Юг

• Руслан Хомич, Волынская область

• Ольга Бабий, Киевская область

По итогам голосования в областных центрах и решения политсовета рабочий список действующих народных депутатов фракции "Самопомич" в Верховной Раде сформирован следующим образом:

Олег Березюк,

Оксана Сыроедов,

Олег Лаврик,

Роман Семенуха,

Татьяна Острикова,

Любомир Зубач,

Тарас Пастух,

Руслан Сидорович,

Ирина Сисоенко,

Анна Романова,

Игорь Диденко,

Павел Костенко,

Сергей Кираль.

Напомним, общий избирательный список "Объединение "Самопомич" будет формироваться из трех рабочих списков. Первый – список действующих народных депутатов, второй – лидеры партии в регионах, третий – лидеры общественных мнений и экспертной среды.

Единый избирательный список партии будет формироваться путем поочередного включения в него по одному человеку из каждого рабочего списка. Поэтому, каждые три порядковых номера единого избирательного списка партии будут включать представителя каждого рабочего списка с учетом принципа гендерного равенства.

Общий избирательный список партия выставит на публичное обсуждение и передаст для проверки антикоррупционным общественным организациям. 80% списка – это будут новые лица для украинского парламента.