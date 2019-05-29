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      "Самопоміч" відібрала дві третини людей до свого парламентського списку

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      Список "Самопомочі" готовий на дві третини
      Список "Самопомочі" готовий на дві третини / samopomich.ua

      Під час форуму "Відкриті списки – фінал" 29 травня виборники шляхом таємного голосування cформували рейтинг кандидатів у народні депутати від "Самопомочі" серед лідерів областей. Разом із рейтингом чинних народних депутатів він стане основою для фінального виборчого списку партії на виборах до Верховної Ради.

      "Є усталені традиції в Україні – продаються місця, організовуються "договорняки" і все, що з цим пов'язано. Ми показали унікальний приклад у 2014 році, коли список "Самопомочі" виставили на громадське обговорення. Не всі, хто хотів до нас приєднатися потрапили до списку і стали депутатами Верховної Ради – ми дуже чутливі до думки людей", – сказав під час відкриття форуму лідер партії Андрій Садовий.

      І наголосив: "Сьогодні ми йдемо ще далі. Поки в парламенті йдуть дебати щодо нового виборчого кодексу, "Самопоміч" не чекає завтрашнього дня. Партія вирішила, що самостійно буде впроваджувати відкриті списки при відборі наших кандидатів до парламенту".

      Отож, переможцями голосування за макрорегіонами, які увійдуть у першу п'ятірку робочого списку лідерів партії в регіонах:

      • Віталій Фидрин, Тернопільська область, регіон Захід
      • Вячеслав Кущинський, Полтавська область, регіон Схід
      • Андрій Дмитрієв, Херсонська область, регіон Південь
      • Руслан Хомич, Волинська область
      • Ольга Бабій, Київська область

      За підсумками голосування у обласних осередках та рішення політради робочий список чинних народних депутатів фракції "Самопоміч" у Верховній Раді сформований наступним чином:

      Олег Березюк,
      Оксана Сироїд,
      Олег Лаврик,
      Роман Семенуха,
      Тетяна Острікова,
      Любомир Зубач,
      Тарас Пастух,
      Руслан Сидорович,
      Ірина Сисоєнко,
      Анна Романова,
      Ігор Діденко,
      Павло Костенко,
      Сергій Кіраль.

      Нагадаємо, загальний виборчий список "Об'єднання "Самопоміч" формуватиметься із трьох робочих списків. Перший – список чинних народних депутатів, другий – лідери партії в регіонах, третій – лідери громадських думок та експертного середовища.

      Єдиний виборчий список партії формуватиметься шляхом почергового включення до нього по одній особі з кожного робочого списку. Відтак, кожні три порядкові номери єдиного виборчого списку партії будуть включати представника кожного робочого списку з врахуванням принципу гендерної рівності.

      Загальний виборчий список партія виставить на публічне обговорення та передасть для перевірки антикорупційним громадським організаціям. 80% списку – це будуть нові обличчя для українського парламенту.

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Самопоміч Андрій Садовий
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