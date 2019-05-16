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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      "Самопомич" поддержит только одну дату инаугурации Зеленского, – Садовый

      425 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      Фракции партии "Объединение "Самопомич" в парламенте готова голосовать за проект постановления о инаугурации Владимира Зеленского 19 мая.

      Как отметил лидер партии, мэр Львова Андрей Садовый, 19 мая – это дата, которую предложил сам Зеленский. За поставновления с другими датами фракция не будет голосовать.

      Кроме этого Садовый добавил, что "Самопомич" ожидает от парламента голосования по двум важным решениям – о снятии депутатской неприкосновенности и изменении избирательной системы в парламент.

      Мы настаиваем, чтобы этот парламент в первую очередь принял два важных решения – снял депутатскую неприкосновенность и принял изменения к избирательными правилам по системе "открытых списков". После этого этот парламент можно смело распускать и идти на выборы,
      – написал он.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Инаугурация Зеленского Самопомич Андрей Садовой
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