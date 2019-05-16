"Самопоміч" підтримає лише одну дату інавгурації Зеленського, – Садовий
Фракції партії "Об'єднання "Самопоміч" у парламенті готова голосувати за проект постанови щодо інаугурації Володимира Зеленського 19 травня.
Як зазначив лідер партії, мер Львова Андрій Садовий, 19 травня – це дата, яку запропонував сам Зеленський. За постанови з іншими датами фракція не голосуватиме.
Крім цього Садовий додав, що "Самопоміч" очікує від парламенту голосування за два важливі рішення – про зняття депутатської недоторканності і зміну виборчої системи до парламенту.
Ми наполягаємо, аби цей парламент першочергово ухвалив два важливі рішення – зняття депутатської недоторканності і зміну виборчих правил на систему "відкритих списків". Після цього цей парламент можна сміливо розпускати і йти на вибори,
– написав він.
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