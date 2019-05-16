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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      "Самопоміч" підтримає лише одну дату інавгурації Зеленського, – Садовий

      1247 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      Фракції партії "Об'єднання "Самопоміч" у парламенті готова голосувати за проект постанови щодо інаугурації Володимира Зеленського 19 травня.

      Як зазначив лідер партії, мер Львова Андрій Садовий, 19 травня – це дата, яку запропонував сам Зеленський. За постанови з іншими датами фракція не голосуватиме.

      Крім цього Садовий додав, що "Самопоміч" очікує від парламенту голосування за два важливі рішення – про зняття депутатської недоторканності і зміну виборчої системи до парламенту.

      Ми наполягаємо, аби цей парламент першочергово ухвалив два важливі рішення – зняття депутатської недоторканності і зміну виборчих правил на систему "відкритих списків". Після цього цей парламент можна сміливо розпускати і йти на вибори,
      – написав він.

       

      blog_ava
      У Зеленського не задоволені датою його інавгурації
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      11046
      Теги: Новини України Інавгурація Зеленського Верховна Рада Новини політики Самопоміч Андрій Садовий
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