"Самопомич" предлагает заменять старые автомобили на ввозимые из Европы новые

В рамках подготовки ко второму чтению законопроекта о снижении акцизного налога на легковые транспортные средства, народные депутаты "Объединения "Самопомич" Лев Пидлисецкий и Олег Лаврик зарегистрировали поправку.

Она предлагает владельцам старых автомобилей класса ниже Евро-5 привезти себе из Европы боле новое и более экологичное транспортное средство при условии снятия старого авто с эксплуатации.

Как объясняют авторы поправки, фактически, если транспортное средство соответствует стандарту Евро-3 или Евро-4, его можно будет снять с эксплуатации, получить подтверждающие документы, и ввести из Европы более новый автомобиль не ниже стандарта Евро-5.

"Какие положительные моменты принесет эта правка? Во-первых, даст возможность украинцам приобрести себе качественный и безопасный подержанный автомобиль из Европы. Во-вторых, если уж автомобилем никто не пользуется, его можно будет легче продать, ведь появится рынок подержанных автомобилей (или техпаспортов), которые смогут выкупать люди, которые планируют ввести автомобиль из Европы. Что дальше делать с этим старым автомобилем – по усмотрению владельца: сдать на металлолом, или на запчасти. Любой вариант возможен, если авто не будет в дальнейшем в эксплуатации. В-третьих, так мы сможем обновить автопарк Украины и сделать транспортные средства на украинских дорогах более экологичными , – рассказывает Лев Пидлисецкий.

По его словам, предложенную правку поддерживает Министерство инфраструктуры, однако парламент сможет рассмотреть ее не раньше сентября – после начала новой сессии.