"Самопоміч" пропонує замінювати старі автомобілі на завезені з Європи новіші

У рамках підготовки до другого читання законопроекту про зниження акцизного податку на легкові транспортні засоби, народні депутати "Об’єднання "Самопоміч" Лев Підлісецький та Олег Лаврик зареєстрували поправку.

Вона пропонує власникам старих автомобілів класу нижче від Євро-5 привезти собі з Європи новіший та більш екологічний транспортний засіб за умови зняття старого авто з експлуатації.

Як пояснюють автори поправки, фактично, якщо транспортний засіб відповідає стандарту Євро-3 або Євро-4, його можна буде зняти з експлуатації, отримати підтвердні документи, та ввести з Європи новіший автомобіль не нижче стандарту Євро-5.

"Які позитиви принесе ця правка? По-перше, дасть можливість українцям придбати собі якісний та безпечний уживаний автомобіль з Європи. По-друге, якщо вже автомобілем ніхто не користується, його можна буде легше продати, адже з’явиться ринок старих автомобілів (або техпаспортів), які зможуть викуповувати люди, що планують ввести автомобіль із Європи. Що далі робити з цим старим автомобілем – розсуд власника: здати на металобрухт, на запчастини абощо. Будь-який варіант можливий, якщо авто не буде в подальшому в експлуатації. По-третє, так ми зможемо оновити автопарк України та зробити транспортні засоби на українських дорогах більш екологічними", – розповідає Лев Підлісецький.

За його словами, запропоновану правку підтримує Міністерство інфраструктури, проте парламент зможе розглянути її не раніше вересня – після початку нової сесії.